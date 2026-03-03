Como-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Oggi il Como affronta l'Inter nella semifinale di Coppa Italia, con la partita che si gioca in casa dei larensi. L'incontro si svolge martedì 3 marzo e viene trasmesso in diretta sia in tv che in streaming. Si tratta dell'andata di una fase importante della competizione, con le formazioni che scendono in campo per ottenere un risultato utile.

(Adnkronos) – Il Como sfida l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Oggi, martedì 3 marzo, i larensi ospitano i nerazzurri – in diretta tv e streaming – nell'andata del penultimo atto della coppa nazionale. La squadra di Fabregas arriva dalla vittoria per 3-1 in campionato contro il Lecce, mentre quella di Chivu ha battuto 2-0.

Como-Inter, le probabili formazioni: Nico Paz torna titolare, Pio Esposito con ThuramLa Coppa Italia giunge alle semifinali, mandando in scena oggi il primo dei due incontri d’andata ovvero Como-Inter. Lariani col morale alle stelle. tuttomercatoweb.com

Como-Inter: probabili formazioni e precedenti in Coppa ItaliaLe probabili scelte di Fabregas e Chivu per il confronto tra Como e Inter valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia ... tag24.it

It’s ! Coppa Italia: Como- #Inter Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como 21:00 CET / 15:00 EST x.com

Como-Inter, la probabile formazione nerazzurra: ancora possibile la versione con un trequartista alle spalle di un’unica punta, per non rischiare entrambi i centravanti disponibili. Al momento gli unici disponibili @skysport - facebook.com facebook