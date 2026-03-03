Como-Inter oggi in Coppa Italia | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, martedì 3 marzo, si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita si tiene allo stadio di Como e rappresenta un passaggio importante nel torneo. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e la gara sarà visibile in diretta su canali sportivi e piattaforme online. È previsto l’inizio dell’incontro nel tardo pomeriggio.

Como-Inter, atto primo. Lariani e nerazzurri si sfidano oggi, martedì 3 marzo, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Un'opportunità per Cesc Fabregas, un dovere per Cristian Chivu, chiamato a vincere dopo la deludente eliminazione dalla Champions League per mano dei norvegesi del BodoGlimt. Entrambi vengono da una striscia positiva in campionato: i biancoblu hanno collezionato sette punti nelle ultime tre partite mentre il club di viale della Liberazione in campionato non perde dal derby contro il Milan del 23 novembre 2025. "Sarebbe fantastico fare il Doblete, siamo pronti a tutto", ha detto Piotr Zielinski in vista della semifinale contro il Como.