Inter-Como LIVE risultato in diretta della partita di Coppa Italia | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si sono affrontate le squadre di Como e Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e le formazioni ufficiali. Le formazioni sono state annunciate prima del calcio d'inizio e i giocatori sono entrati in campo alle ore stabilite. La cronaca della gara è stata trasmessa in tempo reale.