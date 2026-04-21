Inter-Como LIVE risultato in diretta della partita di Coppa Italia | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 si sono affrontate le squadre di Como e Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti minuto per minuto sul risultato e le formazioni ufficiali. Le formazioni sono state annunciate prima del calcio d'inizio e i giocatori sono entrati in campo alle ore stabilite. La cronaca della gara è stata trasmessa in tempo reale.
La diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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