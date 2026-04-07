Sporting-Arsenal LIVE risultato in diretta della partita di Champions | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21

Alle ore 21 si svolge la partita di Champions League tra Sporting e Arsenal. Le formazioni ufficiali sono attese prima dell'inizio del match. Seguiremo la diretta minuto per minuto, aggiornando sul risultato in tempo reale. La sfida coinvolge due squadre impegnate in questa fase della competizione e vede in campo i giocatori designati per questa serata.