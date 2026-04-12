Como-Inter LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 20 | 45

Alle 20:45 scendono in campo le squadre di Como e Inter per una partita di Serie A. Le formazioni ufficiali vengono comunicate poco prima del calcio d’inizio. La cronaca della partita sarà disponibile in tempo reale, con aggiornamenti minuto per minuto e il risultato aggiornato mentre si svolge il match. Segui tutte le azioni e le novità direttamente dalla nostra copertura live.