Inter-Como le reazioni social | Pazza Inter! E quante lodi per Martinez

Dopo la vittoria della squadra di casa, sui social si sono moltiplicate le reazioni degli appassionati, tra chi ha commentato con entusiasmo e chi ha sottolineato la rimonta. Molti hanno celebrato la prestazione della squadra, mentre altri hanno concentrato l’attenzione sull’attaccante che si è distinto durante la partita. La semifinale di Coppa Italia si è conclusa con un risultato sorprendente, portando le due squadre alla finale dopo un incontro ricco di emozioni.

È davvero "pazza Inter"! I nerazzurri rimontano da 0-2 a 3-2 a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro, conquistando l'ultimo atto dell'Olimpico dopo lo 0-0 dell'andata. Qui le migliori reazioni dal web del popolo nerazzurro.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Como, le reazioni social: "Pazza Inter!". E quante lodi per Martinez Notizie correlate Da "scapoli e ammogliati" ai fischi per Bastoni: Como-Inter, le reazioni socialLo 0-0 soporifero del Sinigaglia tra Como e Inter ha scatenato la fantasia dei tifosi-spettatori. Pioggia di critiche per tutti: Inter-Bodo Glimt, le reazioni socialNon perdona il pubblico nerazzurro al termine di Inter-Bodo Glimt: pioggia di critiche pressoché rivolte a chiunque. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Ricorda il Psg?, Barella provoca e litiga col quarto uomo: Como-Inter scatena i social; Da Purtroppo è la verità a Non scherziamo!: Como-Inter divide gli juventini e chi tiferanno nello scontro diretto; Il Napoli crolla, lo scudetto dell'Inter è sempre più vicino: i social si scatenano. Inter-Como 3-2, Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisiviDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Inter-Como 3-2, due gol di Calhanoglu e Sucic: Chivu è in finale di Coppa ItaliaLa squadra di Chivu compie un’impresa titanica al termine di una gara bellissima. L’Inter rimonta da 0-2, vince 3-2 e vola in finale di Coppa Italia. Il Como gioca un gran primo tempo: segna Baturina. sport.sky.it "Il Como era la migliore difesa d'Italia e noi siamo riusciti a fargli tanti gol. Solo la Pazza Inter può rimontare due volte il Como in 10 giorni. Io come Mourinho A voi piacciono i titoli, io sono solo Cristian e cerco di dare soddisfazione a chi ha avuto fiducia in facebook #InterComo 3-2 FT Il Como mette più dell’Inter testa, qualità, combattività e determinazione. Fino al 60’. Ma l’Inter di Chivu è una cosa speciale. L’ultima mezz’ora è capolavoro di nervi e volontà di potenza nonostante 12 occasioni a 9 per il Como x.com