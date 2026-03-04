Da scapoli e ammogliati ai fischi per Bastoni | Como-Inter le reazioni social

Durante la partita tra Como e Inter, terminata con un punteggio di 0-0, i tifosi presenti allo stadio hanno espresso il loro disappunto con numerosi fischi rivolti a Bastoni, in seguito alle polemiche legate a Kalulu. Il match, caratterizzato da ritmi piuttosto bassi, ha suscitato reazioni anche sui social media, dove sono stati commentati vari aspetti della gara e le proteste dei supporter.

Lo 0-0 soporifero del Sinigaglia tra Como e Inter ha scatenato la fantasia dei tifosi-spettatori. Tra i tanti temi toccati, i bassi ritmi del match e i tanti, tantissimi, fischi indirizzati a Bastoni dopo l'affaire Kalulu. Qui le migliori reazioni dal web.