Pioggia di critiche per tutti | Inter-Bodo Glimt le reazioni social

Le reazioni negative sui social sono nate dopo la partita tra Inter e Bodo Glimt, che ha suscitato molte polemiche tra i tifosi nerazzurri. La causa principale risiede nelle scelte tecniche e nell’andamento della gara, che hanno deluso gli spettatori presenti allo stadio e quelli collegati da casa. Le critiche sono state rivolte sia alla squadra sia alla gestione dell’allenatore, creando un dibattito acceso tra i sostenitori. La discussione continua a infiammare i social network.

Non perdona il pubblico nerazzurro al termine di Inter-Bodo Glimt: pioggia di critiche pressoché rivolte a chiunque. Dallo stato del calcio italiano alle scelte di Chivu, passando per le prestazioni di Barella e Thuram. Qui le migliori reazioni dal web. Quante critiche a Sommer! Appluasi per Pio. Inter-Arsenal, le reazioni socialDopo la terza sconfitta consecutiva in Champions League contro l'Arsenal, i tifosi nerazzurri esprimono il loro disappunto sui social, con critiche rivolte a Sommer e apprezzamenti per Pio. Hojlund show e critiche a Maignan: Napoli-Milan, le reazioni social dei tifosiIl Napoli-Milan di Supercoppa Italiana ha acceso i social, tra esultanze per le prestazioni di Hojlund e critiche a Maignan. Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific INTER-BODO 0-1 (62') CAMBI INTER Escono Frattesi, Luis Henrique e Zielinski Entrano Bonny, Diouf e Sucic