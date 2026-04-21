Inter-Como le pagelle | Calhanoglu oltre la specialità della casa

Nella sfida tra Inter e Como, il confronto tra le due squadre ha regalato diverse emozioni, passando da momenti di noia a fasi di grande intensità. La partita di ritorno ha riproposto le stesse dinamiche del precedente incontro di campionato, con alcune differenze nelle prestazioni dei singoli giocatori. Tra questi, Calhanoglu si è distinto per aver superato i propri limiti e aver mostrato una performance sopra le aspettative.

Dagli sbadigli dell’andata ai fuochi d’artificio del ritorno. Ma sulla falsariga dell’ultimo incrocio in campionato. La Beneamata regala un tempo all’undici lariano e sotto di due reti decide di fare le cose come si deve. Inter-Como finisce 3-2, i nerazzurri si guadagnano la finale di Coppa Italia: le pagelle della Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Como, le pagelle: Calhanoglu oltre la specialità della casa Notizie correlate Pagelle Inter Como: Calhanoglu da impazzire, Sucic svolta la partita, ma che Josep Martinez!di Giuseppe ColicchiaPagelle Inter Como: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa... PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoVoti, Top e Flop del ritorno delle semifinali di Coppa Italia L’Inter rimonta il Como di Fabregas anche in Coppa Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como-Inter, le pagelle: Dumfries decisivo dietro, letale davanti, 8. Van der Brempt distratto: 4,5; Como-Inter 3-4, le pagelle della partita di Serie A; Como-Inter 3-4, pagelle: Dumfries e Marcus Thuram trascinatori; Pagelle Como-Inter: Nico Paz fa il fenomeno, Thuram e Dumfries danno due spallate alla paura. PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoPagelle Inter-Como ritorno delle semifinali di Coppa Italia: voti top e flop da Calhanoglu a Martinez e Sucic fino a Nico Paz ... calciomercato.it Inter-Como, le pagelle - Calhanoglu e Sucic sono il doblete , Martinez para quasi tutto. Buon impatto di DioufMARTINEZ 7 - Chivu richiama la sua attenzione dopo pochi secondi per un rinvio mal eseguito, un'istruzione più che mai importante contro una squadra come il Como. L'idea è ... fcinternews.it COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com