Inter-Como la notizia sulla Coppa Italia poco fa | viene giù lo stadio di San Siro!

Nella partita di Coppa Italia tra Inter e Como, lo stadio di San Siro ha subito un crollo parziale delle strutture poco dopo la conclusione della gara. La serata ha visto i nerazzurri ottenere una vittoria che ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi presenti, con gli spalti che si sono riempiti di cori e applausi fino al fischio finale. La partita, iniziata con qualche difficoltà, si è conclusa con un risultato che ha portato gioia ai supporter di casa.

Nerazzurri da impazzire in una serata che sembrava compromessa ma che alla fine regala una gioia immensa al pubblico di San Siro: tifo impazzito sugli spalti, che sembrano venire giù al fischio finale. L’Inter conquista una finale di Coppa Italia che sembrava ormai sfumata, ribaltando in modo clamoroso il match contro il Como. A San Siro finisce 3-2 per i nerazzurri, al termine di una partita dai due volti: dominio lariano per oltre un’ora, poi una rimonta furiosa negli ultimi venti minuti che cambia completamente la storia della gara e proietta la squadra di Cristian Chivu all’atto conclusivo della Coppa Italia Frecciarossa 202526. Il Como domina e vola sul doppio vantaggio.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Inter-Como, la notizia sulla Coppa Italia poco fa: viene giù lo stadio di San Siro! Notizie correlate Juventus-Bologna, la notizia poco fa: viene giù lo stadioUn avvio fulmineo, un Allianz Stadium carico e una vittoria che pesa come un macigno nella corsa europea. Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San SiroCOMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Inter-Como, probabili formazioni e ultime notizie: dubbio Bastoni, possibili novità in attacco; Inter-Como 3-2, pagelle e tabellino: una rimonta pazza spegne i sogni di Fabregas e manda Chivu in finale di Coppa Italia, Calhanoglu prende per mano i suoi, Sucic la risolve; Il riscatto di Barella: due assist decisivi a Como, poi il gesto ai tifosi avversari mentre esce dal campo. Inter-Como 3-2, Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisiviDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Inter-Como 3-2, due gol di Calhanoglu e Sucic: Chivu è in finale di Coppa ItaliaLa squadra di Chivu compie un’impresa titanica al termine di una gara bellissima. L’Inter rimonta da 0-2, vince 3-2 e vola in finale di Coppa Italia. Il Como gioca un gran primo tempo: segna Baturina. sport.sky.it ’ @tancredipalmeri #sportitalia #inter #como x.com Cristian Chivu letteralmente scatenato nel post partita di Inter-Como Da Monica Bertini ad Andrea Ranocchia, il tecnico nerazzurro ne ha per tutti dopo la clamorosa rimonta dei suoi #intercomo #coppaitalia #chivu facebook