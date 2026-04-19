Juventus-Bologna la notizia poco fa | viene giù lo stadio

Poco fa, nello stadio durante la partita tra Juventus e Bologna, si sono verificati disordini che hanno portato al crollo di una parte della struttura. L'inizio della gara è stato rapido, con l’impianto già pieno di tifosi. La vittoria della Juventus ha avuto un peso importante nel cammino verso le competizioni europee. La partita si è conclusa con un risultato che influenzerà le classifiche di entrambe le squadre.

Un avvio fulmineo, un Allianz Stadium carico e una vittoria che pesa come un macigno nella corsa europea. La Juventus manda un segnale forte al campionato e ai diretti concorrenti, trasformando una partita delicata in una prova di forza che accende l’entusiasmo dei tifosi. Bastano appena 90 secondi ai bianconeri per sbloccare il match: cross preciso e incornata vincente di David, che sorprende il Bologna e indirizza subito la gara. I rossoblù provano a reagire, ma la Juventus gestisce bene il vantaggio e sfiora più volte il raddoppio già nel primo tempo. La partita si chiude definitivamente al 57’, quando Thuram – appena entrato – colpisce di testa su assist di McKennie e firma il 2-0.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Juventus-Bologna, la notizia poco fa: viene giù lo stadio Notizie correlate Atalanta-Juventus, la notizia poco fa: finisce tra polemiche infuocate. Cosa è successoLa Juventus espugna la New Balance Arena di Bergamo battendo 1-0 l’Atalanta nel match valido per la 32ª giornata di Serie A. Parma-Napoli, la notizia poco fa: ora per lo scudetto cambia tuttoIl Napoli non va oltre l’1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e manca l’occasione di mettere pressione all’Inter, attesa dalla sfida... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Juventus-Bologna, le probabili formazioni della partita di serie A; Dove vedere Juventus-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Bologna 1-0 DIRETTA e FOTO; Top & Flop di Juventus-Bologna. Juventus-Bologna 2-0: gol e highlights. Decidono le reti di David e ThuramLa Juventus è imbattuta nelle ultime 13 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (9 vittorie, 4 pareggi), ma ha pareggiato in tre delle ultime quattro all'Allianz contro gli emiliani, incluse le ... sport.sky.it La Juve batte il Bologna, Spalletti più vicino alla Champions: rivivi la direttaNel posticipo domenicale della 33ª giornata di Serie A, i bianconeri chiedono strada agli emiliani per staccare Como e Roma e blindare la zona Champions ... corrieredellosport.it David-Thuram, Spalletti adesso vede la Champions: la Juventus schianta il Bologna e va a +5 sulle quinte - facebook.com facebook Fastidio al polpaccio per Emil #Holm durante Juventus-Bologna, sostituzione precauzionale x.com