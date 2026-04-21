Cesc Fabregas ha stabilito un nuovo record già nelle prime partite di Coppa Italia con l’Inter, contribuendo alla qualificazione della squadra alla finale. La competizione prosegue con i nerazzurri pronti a sfidare la squadra avversaria nella partita decisiva. I tifosi seguono con interesse gli sviluppi della competizione e l’andamento dei giocatori coinvolti. La finale si avvicina e l’attenzione si concentra sui prossimi impegni del club.

Inter News 24 Inter Como, Fabregas già da record in Coppa Italia! E la finale. Segui le ultimissime sui nerazzurri. La serata di San Siro si preannuncia elettrica per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Al centro della scena c’è Cesc Fabregas che si prepara a sfidare l’Inter in quella che per i lariani è la partita più importante degli ultimi quarant’anni. Dall’altra parte troverà Cristian Chivu pronto a difendere il cammino verso il “doblete”. Fabregas tra giochismo e voglia di rivincita. Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, considerato da molti l’erede tattico di Guardiola, ha scelto il silenzio alla vigilia. La sfida contro...🔗 Leggi su Internews24.com

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