Il Como di Cesc Fabregas ha battuto il Lecce 3-1 in una partita che ha visto anche tre giocatori chiave rischiare di essere indisponibili per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La sfida ha mostrato un Como in buona forma, ma anche la preoccupazione per le possibili assenze di alcuni elementi importanti della rosa. La prossima sfida si avvicina, mentre i giocatori sono in attesa di aggiornamenti medici.

Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Mercato Inter, i nerazzurri si inseriscono alla corsa per Goretzka? Fabrizio Romano svela tutti i dettagli. E su Calhanoglu. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como da record! Lecce battuto 3-1 ma l’Inter fa paura: tre big ko verso la Coppa Italia. Fabregas trema

Coppa Italia 2026, Napoli-Como 6-7 ai rigori: Fabregas in semifinale contro l’InterIl Como sconfigge il Napoli ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia dove incontrerà l’Inter.

Leggi anche: Coppa Italia, Napoli ko ai rigori. Il Como in semifinale con l'Inter

Una raccolta di contenuti su Como da.

Temi più discussi: Alle 18 Lecce-Inter, tutto quello che c'è da sapere; Como-Lecce, tra Champions e salvezza; Oltre gli infortuni e la stanchezza, Chivu è un deb da record: nessuno mai come lui nella storia dell'Inter; Falcone da record al Lecce: 139 presenze consecutive in Serie A.

Il Como batte il Lecce in rimonta ma Fabregas perde tre giocatori per infortunioIl Como vince contro il Lecce e continua a sognare la Champions: il divario è ora di 2 punti nei confronti di Napoli e Roma ... fcinter1908.it

Como-Lecce 3-1, prosegue il sogno europeo dei lombardiIl Como fa sul serio. La squadra di Cesc Fabregas batte facilmente il Lecce per 3-1 in rimonta, nell'anticipo della 27/a giornata di Serie A. Un successo, il ... lapresse.it

Como-Lecce, formazioni ufficiali: la scelta su Douvikas, Gandelman, Cheddira, Da Cunha e Jesus! Fuori a sorpresa Nico Paz shorturl.at/ufxpo - facebook.com facebook

Milan-Como, la moviola. #Mariani da '4': manca un rosso a #Saelemaekers #SempreMilan #MilanComo #milan #SerieA x.com