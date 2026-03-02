Como-Inter Fabregas e Chivu si giocano già un posto in finale | il pronostico

Allo stadio Sinigaglia si svolge la semifinale di andata tra Como e Inter, con Fabregas e Chivu in campo per contendersi un posto in finale. I nerazzurri arrivano dopo aver abbandonato la Champions League, mentre i padroni di casa cercano di sfruttare il vantaggio casalingo. La partita vede protagonisti i due giocatori, impegnati a dimostrare il loro valore in questa fase decisiva.

Allo stadio Sinigaglia la semifinale di andata: per i nerazzurri dopo l'addio alla Champions questo trofeo è un obiettivo La Coppa Italia entra nel vivo con le partite di andata delle due semifinali in programma nel tabellone. Si comincia dall'appuntamento del Sinigaglia dove Fabregas e Chivu si giocheranno già un posto in finale anche se la sfida potrebbe restare in equilibrio e decidersi nel ritorno a San Siro. Scopriamo pronostico e quote di Como-Inter, in programma martedì 3 marzo alle ore 21. Non ci sono dubbi che per l'Inter la Coppa Italia è diventato un obiettivo da raggiungere dopo la dolorosa e inattesa eliminazione dalla Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Como Inter, Fabregas ritrova Diao? Le idee di formazione del tecnico per la Coppa Italia: così vuole sfatare quel tabù contro i nerazzurri Il Corriere dello Sport analizza dettagliatamente le probabil

Como: contro l'Inter in Coppa Italia per continuare il sognoIl Como ha estromesso, nell'ordine, Sudtirol (3-1), Sassuolo (3-0), Fiorentina (3-1) e Napoli (7-6 dopo i calci di rigore). L'Inter ha invece eliminato Venezia (5-1) e Torino (2-1). L'Inter ha fermato ... calcioline.com

Anche per Como-Inter le scelte di Chivu sono piuttosto obbligate tra assenze e pause obbligatorie pre derby. Secondo me l’XI dovrebbe essere questo. J. Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, P. Esp x.com

COMO-INTER Coppa Italia, semifinale d'andata. Martedì 3 marzo 2026. Como, Stadio Giuseppe Sinigaglia, ore 21.