Inter Como De Vrij neanche convocato per il ritorno di Coppa Italia | ecco svelato il motivo

Durante la partita di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, il difensore centrale non è stato convocato e si è seduto in tribuna. La sua assenza è stata comunicata ufficialmente e non ha partecipato alla sfida, che si è giocata nel rispetto del programma stabilito. La decisione di non includerlo nell’elenco dei giocatori disponibile è stata presa prima dell’inizio dell'incontro.

Inter News 24 Inter Como, De Vrij va direttamente in tribuna per la sfida di ritorno di Coppa Italia: ecco spiegato il motivo della sua assenza. Nonostante la maglia da titolare indossata nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari, Stephan de Vrij non figura nell’elenco dei convocati per la cruciale semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Il difensore olandese, pedina d’esperienza nello scacchiere di Cristian Chivu, è stato costretto al forfait a causa di un problema fisico rimediato proprio durante la sfida contro i sardi, lasciando un vuoto nel reparto arretrato nerazzurro per la notte di San Siro. « Stephan de Vrij non è a disposizione di Cristian Chivu per la sfida agli uomini di Fabregas perché non è al meglio.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, De Vrij neanche convocato per il ritorno di Coppa Italia: ecco svelato il motivo Notizie correlate Leggi anche: Inter Como, ufficializzate data e orario del ritorno di Coppa Italia: ecco quando si gioca Leggi anche: Coppa Italia: Como e Inter pareggiano 0-0, deciderà il match di ritorno. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Como lotta, ma non basta contro l’Inter - Como 1907; Vigilia di Inter-Como, parla Ludi: Proviamo a vivere fino in fondo questo traguardo storico; Dove vedere Inter-Como di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orario; De Vrij: Ci siamo sempre rialzati: questione di carattere. Inter-Como, De Vrij assente in panchina: le sue condizioniStefan de Vrij non sarà neanche in panchina contro il Como. Rispetto alle attese, quindi, il difensore centrale olandese non sarà a disposizione nel derby lombardo, che vale la finale di Coppa Italia. passioneinter.com Inter-Como, de Vrij neanche convocato: ecco perchéHa giocato da titolare nella gara contro il Cagliari e questa sera non è neanche tra i convocati per la semifinale di Coppa Italia contro il Como. Stephan de Vrij (contratto in scadenza a fine ... fcinter1908.it Coppa Italia, la prima semifinale: in campo Inter-Como, chi vince gioca il 13 maggio per il trofeo L'andata è terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia x.com