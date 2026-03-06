Inter Como ufficializzate data e orario del ritorno di Coppa Italia | ecco quando si gioca

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. La partita tra Inter e Como si giocherà nel fine settimana, mentre le altre semifinali coinvolgono Atalanta e Lazio. La comunicazione ufficiale riguarda le modalità di svolgimento delle gare e il calendario completo delle sfide.

Inter Como. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, che vedranno affrontarsi Inter e Como da una parte, e Atalanta e Lazio dall’altra. Le due gare determineranno le squadre che accederanno alla finale della competizione. Il primo match di ritorno sarà Inter-Como, in programma martedì 21 aprile alle ore 21.00 a San Siro. Il giorno successivo, mercoledì 22 aprile sempre alle 21.00, toccherà ad Atalanta e Lazio sfidarsi al Gewiss Stadium. Le gare di andata hanno lasciato il risultato aperto: Inter e Como hanno pareggiato 0-0 al Sinigaglia, mentre Atalanta e Lazio hanno chiuso 2-2 all’Olimpico. Questo scenario mantiene alta la suspense, poiché qualsiasi risultato nelle partite di ritorno potrà indirizzare la situazione e decretare le finaliste. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

