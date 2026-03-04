Nella semifinale di Coppa Italia, Como 1907 e Inter si sono affrontate in un match che si è concluso con un risultato di 0-0. La partita si è svolta senza reti e ora la decisione sulla qualificazione spetta al ritorno, che si giocherà prossimamente. Entrambe le squadre hanno cercato di trovare il gol, ma senza successo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una serata di gala al “Sinigaglia” ha visto il Como 1907 fronteggiarsi con l’Inter per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Questo incontro ha messo a confronto due squadre di differenti calibri in classifica: i padroni di casa occupano attualmente la quinta posizione nella Serie A, mentre gli ospiti, campioni in carica, sono in vetta al campionato. Sotto la direzione di Fabregas, il Como ha scelto una formazione tattica audace, schierandosi con un 3-4-2-1, puntando sull’unica punta Nico Paz. Dall’altro lato, mister Chivu ha mantenuto la sua formazione titolare, contando su un attacco dinamico composto da Esposito e Diouf, in grado di creare pericoli costanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coppa Italia: Como e Inter pareggiano 0-0, deciderà il match di ritorno.

Calcio, Como ed Inter pareggiano nell’andata delle semifinali di Coppa ItaliaAllo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como va in scena una soporifera semifinale d’andata della Coppa Italia 2025-2026 di calcio tra i padroni di casa...

Arbitro Como Inter: designato il fischietto del match di Coppa ItaliaMercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri…» Solet Inter, la rivelazione:...

Ho RICOSTRUITO e RIPORTATO la SAMPDORIA dove merita! | FM26

Una selezione di notizie su Coppa Italia

Temi più discussi: Coppa Italia: Como Inter 0-0 DIRETTA GOL e FOTO; Verso Como-Inter: guida completa alla semifinale di Coppa Italia; Semifinali Coppa Italia 2025/26, le statistiche di Como-Inter e Lazio-Atalanta; Quote vincente Coppa Italia 2026: Inter, Como, Lazio e Atalanta.

Como-Inter in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: formazioni ufficialiSi gioca la gara di andata della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter, in programma al Sinigaglia alle 21:00 ... fanpage.it

Il Como abbaia ma non morde, l'Inter si prende il pari: tutto sulla semifinale di Coppa ItaliaGli uomini di Fabregas contendono ai nerazzurri il primo round del penultimo atto del torneo. Sull'altro lato del tabellone, Lazio e Atalanta ... tuttosport.com

#CoppaItalia, #ComoInter 0-0, rimandata al ritorno la sfida per andare in finale Al Sinigaglia è caccia alla finale per sfatare il tabù dei grandi match Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-coppa-italia-semifinale-an facebook

Qualche spunto e poche emozioni: Como-Inter termina 0-0 con lunga melina finale. Il fatto che la semifinale di ritorno sia in programma il 22 aprile, ovvero tra CINQUANTA giorni, di sicuro, non ha aiutato. La Coppa Italia continua a non volersi bene. x.com