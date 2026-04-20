Inter-Como Coppa Italia 21-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Domani sera alle 21, l’Inter e il Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima di raggiungere la semifinale, dopo che il discorso scudetto sembra ormai concluso. Le formazioni sono state ufficializzate, e si attendono le decisioni sui pronostici e le quote scommesse. La sfida si svolgerà allo stadio di riferimento, con le squadre pronte a darsi battaglia per avanzare nel torneo.

Archiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia. Per farlo i nerazzurri devono avere la meglio sul Como e la semifinale di ritorno, che giocano in casa a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia. È ottimismo per la squadra di Chivu che si è ripresa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Inter-Torino (Coppa Italia, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl primo quarto di finale di Coppa Italia si gioca mercoledì sera a San Siro e vede protagoniste Inter e Torino. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Inter-Como: probabili, Pio Esposito e Thuram davanti; Inter-Como, le probabili formazioni della semifinale di ritorno. Inter-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaL'Inter riceve il Como a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La sfida di andata in casa della squadra di Fabregas è terminata 0-0. Chi passa il turno volerà in finale e sfiderà la v ... tuttosport.com Coppa Italia, Inter-Como per la finale: probabili e orari tvA San Siro la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo il pareggio di Como. Chivu recupera Bisseck ma è senza Lautaro, Fabregas con Paz tra le linee: in palio un posto in finale. Inter a caccia del ... sport.quotidiano.net L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali - facebook.com facebook CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (14/19) Inter 33 Juventus 27 Napoli 27 Atalanta 26 Como 25 Milan 24 Genoa 23 Fiorentina 23 Roma 22 Lazio 22 Sassuolo 22 Parma 20 Bologna 19 Udinese 18 Torino 17 Cagliari 14 Lecce 11 Pisa 6 Cremonese 6 Verona x.com