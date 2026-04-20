Inter-Como Coppa Italia 21-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21, l’Inter e il Como si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima di raggiungere la semifinale, dopo che il discorso scudetto sembra ormai concluso. Le formazioni sono state ufficializzate, e si attendono le decisioni sui pronostici e le quote scommesse. La sfida si svolgerà allo stadio di riferimento, con le squadre pronte a darsi battaglia per avanzare nel torneo.

Archiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia. Per farlo i nerazzurri devono avere la meglio sul Como e la semifinale di ritorno, che giocano in casa a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia. È ottimismo per la squadra di Chivu che si è ripresa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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