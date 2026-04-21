Prima della sfida di Coppa Italia, il tecnico dell'Inter ha dichiarato che la vittoria in questa competizione era tra gli obiettivi della squadra. Ha aggiunto di essere consapevole dell'importanza della partita e che faranno tutto il possibile per ottenere il risultato desiderato. Le parole sono state pronunciate in un momento di aspettativa prima del confronto contro il team avversario.

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© Calcionews24.com - Inter Como, Chivu nel pre gara: «Coppa Italia? Era uno dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per vincere»

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