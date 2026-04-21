L’allenatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della partita contro il Como. Ha dichiarato che la Coppa Italia rappresenta uno degli obiettivi principali della squadra in questa fase della stagione. La sua intervista è arrivata pochi minuti prima del fischio d’inizio della partita, che si è disputata in un clima di attesa e concentrazione.

di Francesco Aliperta Chivu, allenatore nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Como. Cristian Chivu, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Inter e Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526, è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. SULLA COPPA ITALIA: «Era uno dei nostri obiettivi. Siamo consapevoli dell’importanza della partita e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Partiamo da 0-0, è una gara da tutto e niente con la possibilità di giocaarsi una finale». SULLA PARTITA: «Difficile per noi e per loro, lo abbiamo dimostrato in ogni confronto che abbiamo avuto con loro.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Mediaset: «La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi. In questo finale di stagione…»

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