Lecce Trinchera nel pre gara | Oggi partita proibitiva ma siamo consapevoli della nostra forza

Il direttore sportivo del Lecce ha parlato prima della partita contro il Como, definendola difficile e proibitiva. Ha sottolineato che la squadra è consapevole delle proprie capacità e si prepara a scendere in campo con determinazione. Le sue parole sono state rilasciate nel pre-gara, evidenziando l’approccio dei giallorossi in vista dell’incontro.

