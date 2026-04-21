Inter-Como a San Siro | metropolitane M1 e M5 aperte fino a tarda notte e bus deviati

Martedì 21 aprile alle 21 si terrà la partita tra Inter e Como allo stadio di San Siro. Per agevolare gli spostamenti dei tifosi, le metropolitane M1 e M5 resteranno aperte fino a tarda notte. Inoltre, alcuni percorsi di autobus saranno deviati per facilitare il flusso di viaggiatori nel centro città. La gestione del servizio rientra in un piano straordinario predisposto da Atm per garantire la mobilità durante l’evento.