Inter-Como a San Siro | metropolitane M1 e M5 aperte fino a tarda notte e bus deviati

Da milanotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 aprile alle 21 si terrà la partita tra Inter e Como allo stadio di San Siro. Per agevolare gli spostamenti dei tifosi, le metropolitane M1 e M5 resteranno aperte fino a tarda notte. Inoltre, alcuni percorsi di autobus saranno deviati per facilitare il flusso di viaggiatori nel centro città. La gestione del servizio rientra in un piano straordinario predisposto da Atm per garantire la mobilità durante l’evento.

Luci a San Siro per il match tra Inter e Como, in programma martedì 21 aprile alle ore 21. Per consentire il regolare deflusso dei tifosi al termine della gara, Atm ha predisposto un piano straordinario che prevede il prolungamento dell'orario di servizio per le linee della metropolitana M1 e M5.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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