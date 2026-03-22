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© Calcionews24.com - Douvikas nella storia del Como: 11 gol in Serie A e un record eguagliato dopo oltre 70 anni. Stagione pazzesca dell’attaccante!

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5-0 al Pisa. Quinta vittoria consecutiva. Quarto posto in solitaria, +3 sulla Juventus. Miglior difesa del campionato. Secondo miglior attacco, dietro solo all’Inter. Segna Douvikas, ancora: vice capocannoniere. Torna Nico Paz. Torna Diao, con gol e assist. Ma olt facebook

Il Como batte il Pisa ed allunga a +3 sulla Juve al quarto posto. I lariani si impongono per 5-0: in gol di Douvikas, Diao, Baturina e Nico Paz #ANSA x.com