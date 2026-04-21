Coppa Italia | Inter-Como in diretta | lariani vicini al gol con Baturina e Ramon

Nella semifinale di Coppa Italia, l’Inter affronta il Como a San Siro, dopo aver terminato 0-0 l’andata allo stadio Sinigaglia. Durante la partita, i giocatori del Como sono stati vicini al gol con le occasioni di Baturina e Ramon, mentre l’Inter cerca di sbloccare il risultato. La sfida si svolge davanti a un pubblico numeroso, con entrambe le squadre impegnate a conquistare un passaggio alla finale.

Una partita che cvale la finale di Coppa Italia. In campo a San Siro, dopo lo 0-0 del Sinigaglia, Inter e Como. Appena annunciate le formazioni ufficiali che si sfideranno alle 21 agli ordini dell'arbitro Simone Sozza.Inter (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella.🔗 Leggi su Quicomo.it

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