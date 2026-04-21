Inter Como 3-2 | I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia!

Alle 21 si è giocata a San Siro la partita di ritorno tra Inter e Como, valida per la semifinale di Coppa Italia. L'incontro si è concluso con un risultato di 3-2 a favore dei nerazzurri. Con questa vittoria, l'Inter si è qualificata per la finale della competizione. L'evento è stato seguito in diretta e ha visto le due squadre affrontarsi fino all'ultimo minuto.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Finisce qui! L’Inter rimonta il Como e strappa il pass per la finale di Coppa Italia!...🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 3-2: I nerazzurri sono in finale di Coppa Italia! Inter Roma 5-2: dal blocco Inter al blocco intestinale.. Notizie correlate L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Inter Como 3-2: rimonta clamorosa dei nerazzurri sotto di due reti. La squadra di Chivu è in finale di Coppa Italiadi Angelo CiarlettaInter Como finisce 3-2: rimonta clamorosa della compagine nerazzurra che era sotto di due reti. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto. Coppa Italia: Inter-Como 3-2 DIRETTA e FOTOInter-Como 3-2 i n campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. ansa.it Inter-Como 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: Sucic ribalta il matchLa diretta live di Como-Inter di Coppa Italia, semifinale di ritorno: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it PARTITA FOLLE A SAN SIRO: L’INTER RIBALTA IL COMO E VOLA IN FINALE DI COPPA ITALIA Como avanti di due gol e ripreso negli ultimi venti minuti dall’’assalto nerazzurro: doppietta di Calhanoglu e gol di Sucic per far esplodere San Siro Rimonta facebook #Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com