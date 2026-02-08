Inter Primavera rimonta pazza a Cagliari | Mancuso salva i nerazzurri | il resoconto del match

L’Inter Primavera affronta Cagliari in una partita ricca di emozioni. I nerazzurri partono male, subendo due gol e rischiando di chiudere il primo tempo sotto di molto. Ma nella ripresa, trovano la forza di reagire e riescono a rimontare, grazie anche a Mancuso che segna il gol decisivo. Alla fine, il match si conclude con una rimonta “pazza” che regala un punto importante alla squadra di Inzaghi.

Inter News 24 Inter Primavera, i nerazzurri prima passano in doppio svantaggio e poi recuperano il risultato: ecco il resoconto del match. Dopo l’eroica impresa di Colonia in Youth League, l’ Inter Primavera di Benito Carbone ha mostrato i due volti della stessa medaglia nella trasferta contro il Cagliari. Un primo tempo da incubo ha rischiato di rovinare il clima di festa post-europeo, con i sardi capaci di portarsi sul doppio vantaggio grazie alla scatenata doppietta di Sugamele. L’attaccante rossoblù ha sbloccato il match su rigore dopo quindici minuti e ha raddoppiato al 36?, approfittando di un’Inter apparsa stanca e poco lucida nelle marcature. 🔗 Leggi su Internews24.com

Questa mattina l’Inter Primavera ha battuto la Cremonese 2-1 in una partita importante.

L’Inter Primavera batte il Colonia 3-1 e vola agli ottavi di finale.

Benito Carbone, tecnico dell’Inter Primavera, ha commentato la splendida vittoria ottenuta dai suoi ragazzi contro il Colonia nei sedicesimi di finale di Youth League: “Questa vittoria lascia consapevolezza, questa squadra continua a crescere come vogliamo e facebook

