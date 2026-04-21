Inter Como 0-0 LIVE | Inizia il match a San Siro!

Alle 21 si è aperto a San Siro il match tra Inter e Como, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita è iniziata con il fischio d’inizio e si svolge davanti a una grande affluenza di pubblico. Le squadre sono entrate in campo con le formazioni ufficiali, e il punteggio attuale è di 0-0. Seguiranno aggiornamenti sui momenti salienti e sui risultati.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Si comincia! Inizia il match tra Inter e Como! Migliore in campo a fine primo tempo:. INTER COMO, IL TABELLINO:.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 0-0 LIVE: Inizia il match a San Siro! INTER COMO in Diretta! Live reaction Serie A [NO Streaming] Notizie correlate Leggi anche: Inter Juventus 0-0 LIVE: Inizia il Derby d’Italia a San Siro! Inter-Como: ecco come comprare i biglietti del match di San SiroIn piena corsa per i rispettivi obiettivi in campionato, Inter e Como sono pronte a ritrovarsi anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Inter-Como, chi va in finale?; Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming; Coppa Italia: Inter e Como a caccia della finalissima, diretta su Canale 5 dalle 20.40. LIVE - Inter-Como 0-0: primo pallone del match per i lariani, si cominciaINTER: 13 J. Martinez; 25 Akanji, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. In panchina ... fcinternews.it LIVE, Inter-Como 0-0: Luis Henrique per Dumfries. Torna Acerbi in difesaQuesta sera al Meazza arriva il Como per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Calcio d'inizio ore 21.00 ... msn.com Coppa Italia, la prima semifinale: in campo Inter-Como, chi vince gioca il 13 maggio per il trofeo L'andata è terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it - facebook.com facebook Inter-Como: chi conquista la finale di Coppa Italia x.com