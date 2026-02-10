Il match tra Napoli e Como ai quarti di Coppa Italia si accende quando Baturina segna su rigore e sblocca il risultato. La partita entra nel vivo e i tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà il resto dell’incontro, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia.

La presentazione della Coppa Italia entra nel vivo con la sfida di quarti di finale tra Napoli e Como, in evidenza per moviola, tabellino e cronaca live. Un incontro che racconta episodi decisivi, scelte tattiche e la gestione degli eventi da parte di entrambe le squadre, offrendo uno sguardo completo sull’andamento della gara e sullo sviluppo della competizione. cronaca live della sfida tra napoli e como inquadra i momenti salienti della serata, con focus su reti, decisioni arbitrali e cambi di ritmo che hanno caratterizzato l’incontro. 40' gol Como – Baturina conclude con lucidità e batte Milinkovic-Savic in una conclusione precisa alle spalle del portiere. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Napoli-Como LIVE: Baturina sblocca il risultato su rigore

Approfondimenti su Napoli Como

Il Napoli apre le marcature contro il Como su rigore, con Baturina che segna il gol decisivo.

Alle ore 20:45 si accendono i riflettori di San Siro per l’atteso incontro tra Inter e Napoli, valida per il 20° turno della Serie A 202526.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Como

Argomenti discussi: Live Napoli-Como 0-1, finisce il primo tempo: la sblocca Baturina dal dischetto; Napoli-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Napoli-Como: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia.

Live Napoli-Como 0-1, finisce il primo tempo: la sblocca Baturina dal dischettoDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... leggo.it

LIVE - Napoli-Como: 0-1, Baturina su calcio di rigore. Lariani in vantaggioNapoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni ufficiali, risultato e marcatori in tempo reale. areanapoli.it

Dimmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato senza dirmi che l'emergenza infortuni ti ha traumatizzato: COMINCIANO I TIFOSI DEL NAPOLI Succede anche questo all'esterno del Maradona prima di Napoli-Como #NapoliComo #CoppaItalia - facebook.com facebook

#Napoli- #Como, le formazioni ufficiali x.com