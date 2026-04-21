Inter Como 0-0 LIVE | la traversa salva i nerazzurri sul tiro di Kempf!

Alle 21, a San Siro, si è disputato il match tra Inter e Como, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Durante l'incontro, un tiro di Kempf ha colpito la traversa, evitando così il gol per i nerazzurri. La partita si è conclusa con un pareggio senza reti.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 21 a San Siro per Inter Como, match valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Como, sfida valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 202526. La gara d’andata al Sinigaglia terminò sul risultato di 0-0. Perfetto equilibrio tra le due squadre, che si giocano l’accesso alla finale contro la vincitrice dell’altra semifinale tra Atalanta e Lazio. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 26? – Risponde l’Inter. Un cross dalla sinistra trova Dimarco che prima controlla e poi conclude: il tiro è troppo centrale, Butez para senza problemi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como 0-0 LIVE: la traversa salva i nerazzurri sul tiro di Kempf! Notizie correlate Como Inter LIVE 0-0: percussione pericolosa di Diao in area, tiro rimpallatodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Inter Juve 1-0 LIVE: nerazzurri avanti con il tiro di Luis Henrique deviato da Cambiaso. Male anche Di GregorioLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Inter-Como, chi va in finale?; Dove vedere Inter-Como, ritorno della semifinale di Coppa Italia in tv e streaming; Como-Inter, le pagelle: Dumfries decisivo dietro, letale davanti, 8. Van der Brempt distratto: 4,5. Inter-Como, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale, la traversa salva ChivuI nerazzurri ricevono i lariani a San Siro nella semifinale di ritorno. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima: segui la sfida live sul nostro sito ... tuttosport.com DIRETTA | Inter Como (risultato 0-0) video streaming tv: Bonny-Pio, Fabregas cambia modulo! (21 aprile 2026)Diretta Inter Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net COPPA ITALIA I In campo Inter-Como DIRETTA e FOTO Fabregas per la storia, vuole regalare la finale ai lariani #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Coppa Italia, la prima semifinale: in campo Inter-Como, chi vince gioca il 13 maggio per il trofeo L'andata è terminata 0-0 Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook