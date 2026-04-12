Alle 20:45 si gioca al Sinigaglia il match tra Como e Inter, valido per il 32° turno di Serie A 202526. Durante il primo tempo, un tentativo pericoloso di Diao in area viene rimpallato dopo una sua percussione. La partita si svolge senza reti finora, con entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive. Restano da seguire ulteriori sviluppi e occasioni nel secondo tempo.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A 202526. I lariani di Cesc Fabregas, reduci dal pareggio per 0 a 0 contro l’Udinese, sognano una qualificazione alla prossima Champions League e sono attualmente al quinto posto in classifica con 58 punti. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria per 5 a 2 sulla Roma, sono al primo posto in classifica con 72 punti e hanno l’occasione per allungare sul Napoli (che è stato fermato dal pari col Parma) e sul Milan (che ieri ha perso in casa contro l’Udinese).🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Como Inter LIVE 0-0: percussione pericolosa di Diao in area, tiro rimpallato

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