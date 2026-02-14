Inter Juve 1-0 LIVE | nerazzurri avanti con il tiro di Luis Henrique deviato da Cambiaso Male anche Di Gregorio

Luis Henrique ha segnato il gol decisivo che ha portato l’Inter in vantaggio contro la Juventus, grazie a un tiro deviato da Cambiaso. La partita si è giocata oggi, con i nerazzurri che hanno mostrato una buona determinazione e hanno trovato il successo con un’azione inaspettata. Di Gregorio, invece, ha commesso alcuni errori che hanno complicato la sua prestazione.

di Andrea Bargione Inter Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio San Siro) – Vibrazioni da derby d'Italia: questa sera, alle 20.45, a San Siro va in scena Inter Juve. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve 1-0: sintesi e moviola. 22? TIRO CONCEICAO! – Grandissima giocata di Yildiz che si libera di tre avversati con dei dribbling ubriacanti, poi Conceicao prova il tiro in porta: pallone alto di poco. 20? CI PROVA MCKENNIE – I bianconeri provano a reagire con il pallone di Kalulu per McKennie: blocca Sommer sul colpo di testa del texano.