Intelligenza artificiale La sfida parte da Sacmi

Da ilrestodelcarlino.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nel vivo delle attività produttive e delle strategie aziendali. Non si tratta più di un’idea futuristica, ma di uno strumento che richiede attenzione e adattamenti da parte di imprese e territori. La sfida è già iniziata e coinvolge diversi settori, con un impatto tangibile sui modelli organizzativi e sulle modalità di lavoro.

L’intelligenza artificiale non è più un orizzonte lontano, ma una leva concreta di sviluppo che chiama in causa imprese, modelli organizzativi e territori. E Imola si candida a giocare un ruolo da protagonista. È questo il messaggio che arriva dalla terza tappa di CoopConnect, ospitata nei giorni scorsi negli spazi di Sacmi, dove il sistema cooperativo ha messo a confronto esperienze, strategie e visioni per governare l’innovazione senza subirla. La giornata ha richiamato una partecipazione ampia e qualificata, con rappresentanti del mondo cooperativo, esperti e ospiti internazionali. Un segnale chiaro: il tema dell’intelligenza artificiale è ormai centrale anche per un comparto che ha fatto della mutualità e della partecipazione i propri cardini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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