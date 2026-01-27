L’intelligenza artificiale non deve avere segreti | da Pisa la sfida per renderla trasparente

L’intelligenza artificiale richiede trasparenza e innovazione. Da Pisa, la Scuola Normale Superiore si distingue attraverso un progetto sostenuto dall’Europa, volto a rendere più chiara e accessibile questa tecnologia complessa. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella promozione di un’AI più comprensibile e affidabile, sottolineando il ruolo di eccellenza dell’istituzione nel panorama internazionale.

PISA – L’Europa scommette ancora sull’eccellenza pisana. La Scuola Normale Superiore si è aggiudicata un prestigioso Erc-Proof of Concept, il finanziamento che la Commissione Europea dedica ai progetti di frontiera capaci di trasformarsi in innovazione concreta. Al centro di tutto c’è “Illume-4-Science”, coordinato dalla professoressa Fosca Giannotti. L’obiettivo è ambizioso: togliere il velo di opacità che spesso avvolge l’Intelligenza Artificiale. Si lavora sui metodi di XAI (eXplainable AI). In pratica, si punta a rendere i suggerimenti degli algoritmi comprensibili per la mente umana. Non basta che la macchina dia una risposta, deve spiegare come ci è arrivata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

L’evoluzione della tecnologia porta a un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale diventa parte integrante dell’ambiente domestico.

