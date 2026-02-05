Google aumenta investimenti in intelligenza artificiale | 185 miliardi dollari per il 2026

Google rilancia forte sugli investimenti in intelligenza artificiale. Entro il 2026, la società prevede di mettere sul piatto 185 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a prima. A Mountain View, in California, si lavora senza sosta per sviluppare nuove tecnologie e migliorare i sistemi già esistenti. La corsa di Google nel settore si fa sempre più intensa, puntando a rimanere leader in un campo che sta rivoluzionando il modo di lavorare e comunicare.

**Google, raddoppia gli investimenti in intelligenza artificiale: 185 miliardi di dollari previsti per il 2026** Nel cuore di Mountain View, in California, l'azienda più grande del mondo per ricerca dell'intelligenza artificiale sta accelerando il ritmo. **Alphabet, la società madre di Google, ha annunciato un aumento significativo degli investimenti in conto capitale, con almeno 55 miliardi di dollari in più rispetto alle previsioni di Wall Street.** Questo calo di spesa, che si traduce in un raddoppio dei finanziamenti per i progetti legati all'AI, è stato il primo di una serie di decisioni strategiche che stanno trasformando l'azienda in una forza dominante del futuro tecnologico.

