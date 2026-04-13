A Colonia, in Germania, si è aperta la FIBO 2026, la principale fiera internazionale dedicata a fitness, wellness e salute. L’evento si concentra sulla crescita del settore, con un'attenzione particolare all’uso di dati e all’applicazione dell’intelligenza artificiale. La manifestazione raccoglie aziende e professionisti provenienti da tutto il mondo, pronti a presentare le novità più recenti nel campo della longevità e delle tecnologie innovative per il benessere.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Colonia, Germania, 13 aprile 2026 PRNewswire — FIBO 2026, la fiera leader mondiale per fitness, wellness e salute, segna la trasformazione del settore verso modelli basati su dati e longevità. Se in passato dominava l’allenamento muscolare classico, oggi il mercato è plasmato da applicazioni digitali e analisi supportate dall’intelligenza artificiale. FIBO si propone come piattaforma globale per un ecosistema integrato che unisce prevenzione, performance e qualità della vita a lungo termine. ‘FIBO 2026 è la fiera leader a livello mondiale che riunisce l’industria del fitness e della salute in modo unico per lo scambio, l’esperienza e il networking’, afferma Silke Frank, direttrice di FIBO.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - FIBO 2026: L’Intelligenza Artificiale guida il boom di Salute e Longevità

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