Sono state rivolte parole offensive nei confronti del presidente del consiglio, segnando un'escalation che alcuni definiscono inaccettabile. La posizione del governo italiano, espressa anche durante un incontro tra il premier e il presidente ucraino a Roma, si concentra sul rifiuto dell'invasione russa del paese vicino. Gli insulti sono stati rivolti pubblicamente, attirando l'attenzione sui toni utilizzati nel dibattito politico di questi giorni.

La linea della fermezza del governo italiano, continuamente ribadita e rilanciata giorni fa nell’incontro tra Meloni e Zelensky a Roma, nel no all’invasione russa dell’Ucraina è quanto di più inaccettabile per Mosca. La quale vive la frustrazione di vedere un Paese così importante come il nostro attestarsi senza tentennamenti e dubbi di sorta in favore della libertà di Kiev e contro il militarismo putiniano. Altri attacchi mediatici e cyber sono arrivati da parte russa in questi anni contro le autorità italiane, contro i siti dei nostri ministeri e di varie istituzioni, come il Senato, e Maria Zakharova la portavoce del dicastero moscovita degli Esteri si è specializzata nelle ingiurie a uno dei Paesi Ue, il nostro, che guida l’opposizione alla campagna militare ai danni dell’Ucraina.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Insulti a Meloni oltre ogni limite, l'inaccettabile escalation russa

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