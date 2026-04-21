Insulta e offende la ex piombandole al lavoro arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver insultato e offeso l'ex convivente nel suo luogo di lavoro, nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento per maltrattamenti. L'episodio si è verificato in un contesto in cui l'uomo si era presentato sul posto, violando le restrizioni imposte dalle autorità. La donna ha chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute per fermare l'aggressore.

È piombato sul luogo di lavoro della ex convivente, nonostante avesse il divieto di avvicinamento per maltrattamenti. E, come se non bastasse, l'ha insultata e offesa.A Tarquinia, nella giornata di venerdì 17 aprile, i poliziotti del commissariato hanno arrestato un 30enne italiano che, violando.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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