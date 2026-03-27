Insulta picchia la moglie e porta a casa delle prostitute | arrestato

Un uomo di 60 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Assisi con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento è stato effettuato in un’abitazione, dove sono stati accertati comportamenti violenti e offensivi nei confronti della moglie. L’uomo, già sottoposto alla sorveglianza speciale a causa di precedenti, aveva anche portato a casa delle prostitute.

I poliziotti, giunti sul posto dopo una chiamata alla centrale operativa, hanno notato che l’abitazione era a soqquadro e che la vittima si presentava visibilmente spaventata. Dopo averla messa in sicurezza, gli agenti l’hanno sentita in merito all’accaduto, appurando che il 60enne, si era arrabbiato per futili motivi, l’aveva insultata, minacciata e percossa, arrivando persino a lanciarle contro una bottiglia di vetro. In passato, invece, l’uomo l’aveva percossa violentemente, con pugni, schiaffi e oggetti. La vittima ha riferito che il compagno era solito portare prostitute all’interno dell’abitazione familiare, circostanza che l’avevano indotta, in alcune occasioni, a passare la notte in strada. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Insulta, picchia la moglie e porta a casa delle prostitute: arrestato Articoli correlati Picchia e insulta la moglie davanti ai figli: allontanato dalla casa familiareFoligno (Perugia), 12 gennaio 2026 – Violenze psicologiche e fisiche anche davanti ai figli. Sant’Antimo, picchia la moglie e si barrica in casa: 54enne arrestatoPaura nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, a Sant’Antimo, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver... Contenuti e approfondimenti su Insulta picchia la moglie e porta a... Discussioni sull' argomento Maltrattamenti alla moglie, quarantenne condannato a 2 anni - AgrigentoNotizie; Ventitreenne marocchino rapina una donna in carrozzina e picchia la figlia: arrestato VIDEO; Picchia la compagna e la minaccia di morte | So come farti fuori. Picchia la moglie al ristorante, denunciatoOffeso e botte alla donna. È dovuta intervenire la polizia per riportare la calma ... msn.com Uno degli italiani più belli di sempre. Chi lo insulta si vergogni. Chi ama questo paese se lo tenga stretto. Un gigante. - facebook.com facebook Rimini, picchia e insulta il marito davanti alla figlia: per la madre chiesti 3 anni e 6 mesi x.com