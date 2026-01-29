Minaccia e insulta la compagna davanti al figlio di 2 anni | arrestato impiegato anche grazie a un video

Un uomo è stato arrestato dopo aver minacciato e insultato la sua compagna davanti al loro bambino di due anni. La polizia è intervenuta grazie anche a un video che mostra l’episodio. L’uomo, un impiegato, aveva già ricevuto una denuncia qualche mese fa. Ora si trova in cella, mentre la donna cerca di ricostruire quanto accaduto.

Minacce e offese alla compagna, anche davanti al figlio di due anni. E pochi mesi prima una denuncia. Un uomo di 38 anni, un impiegato italiano, è stato arrestato nella nottata di mercoledì 28 gennaio, a Bellinzago Lombardo (Milano) per maltrattamenti in famiglia.

Un uomo di 43 anni è stato arrestato nel giorno della Befana dopo aver aggredito e minacciato di morte la compagna davanti al loro bambino piccolo.

