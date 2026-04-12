Apple ha presentato il nuovo iPhone 17, il modello di base che introduce un display da 120Hz, sfidando le versioni Pro. Questo aggiornamento punta a offrire un dispositivo più performante senza richiedere l’acquisto delle varianti più costose. La linea rimane focalizzata sulla qualità e sulla tecnologia, con specifiche che si avvicinano a quelle delle versioni più avanzate, mantenendo un prezzo più accessibile.

L’ultimo rilascio della linea base Apple segna un punto di svolta cerca un dispositivo affidabile senza dover necessariamente investire nelle versioni più costose. Con l’arrivo dell’iPhone 17, le storiche differenze tecnologiche che separavano i modelli standard dai Pro si sono assottigliate drasticamente, offrendo agli utenti una qualità hardware prima riservata solo ai segmenti premium. Per molti acquirenti, la scelta di un dispositivo non è dettata dal semplice desiderio di seguire una moda, ma da necessità concrete legate alla sicurezza dei dati, alla durata nel tempo del prodotto e alla semplicità d’uso di un sistema già conosciuto. Fino ad oggi, però, acquistare il modello base significava accettare compromessi tecnici evidenti, specialmente riguardo alla qualità dello schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17: il nuovo modello base sfida i Pro con display da 120Hz

Iphone 17 e iphone 17 pro: le migliori custodie scelte tra oltre 50 modelliintroduzione sintetica si analizzano le custodie disponibili per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, con attenzione a materiali, protezione e rapporto...

iPhone 18 Pro e Pro Max: prime anticipazioni sul design e displayNelle ultime settimane, i rumor sui futuri iPhone 18 si sono intensificati, soprattutto per quanto riguarda il destino della Dynamic Island.

iPhone 17: How to Turn On/Off 120Hz Display!