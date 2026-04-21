La serata di apertura della mostra «Insieme» si è svolta presso la Piscina Cozzi, con una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerosi ospiti. La manifestazione, curata da Sabato De Sarno e promossa da Vanity Fair, ha combinato elementi di arte e musica, culminando in un dj set esclusivo. L’evento ha attirato un pubblico vario, interessato a scoprire le opere esposte in un’atmosfera conviviale e coinvolgente.

Un vero kick off della Milano Design Week, con l'Art Week non ancora conclusa. La serata di domenica 19 aprile è iniziata con una visita guidata dal direttore di Vanity Fair Italia Simone Marchetti, e da Sabato De Sarno, seguita poi da un vernissage esclusivo che ha dato la possibilità agli ospiti di immergersi appieno in «tante storie di umana eccellenza», come hanno detto i due padroni di casa. Un percorso strutturato come un labirinto estemporaneo tra le docce storiche della piscina, articolato in sei famiglie materiche (vetro, ceramica, metallo, pietra, legno e tessuto) e,a fare da fil rouge, un solo colore (un giallo particolarissimo).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Insieme»: una grande festa tra arte, musica, meraviglia e un tocco di giallo

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