Musica e meraviglia per i più piccoli | Prima di Volare al Libero Spazio d' Arte

Un'ora di musica dal vivo, suoni, voci e movimento per bambini da zero a cinque anni e i loro genitori. Sabato 14 marzo alle ore 17:30, il Libero Spazio d'Arte di Via Partenio 2729 ospita "Prima di Volare", un'attività del progettoVento – Intrecci Sonori, a cura di Ablativo. Lo spettacolo è ispirato a Il Piccolissimo Bruco Maisazio di Eric Carle: il celebre bruco affamato che compie il suo viaggio verso la trasformazione diventa il filo conduttore di una storia raccontata interamente in musica. Il Libero Spazio d'Arte si trasformerà in un ambiente sensoriale immersivo, dove voci, strumenti, oggetti e luci si intrecciano per creare un'esperienza multisensoriale pensata per coinvolgere ascolto, vista, tatto e movimento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

FATTI D’ARTE, quinto appuntamento: al Libero Spazio d’Arte in scena “Parastasi Kitsch”Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) La...

A Cagliari nasce un’arena creativa dove arte, suoni e idee si incontrano in uno spazio libero e aperto al pubblicoA Cagliari è nato un nuovo spazio dedicato all’arte, alla cultura e al dialogo aperto: Fermata216.

Tutto quello che riguarda Musica e meraviglia per i più piccoli...

Discussioni sull' argomento Col Carnaval di Lulli rinasce l’incanto barocco; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda; Sal Da Vinci, sbagliato dire che la sua canzone è da matrimoni camorristi, De Giovanni risponde a Cazzullo. E lui chiama in diretta La...; ’Accademia Filarmonica Romana, Titizé – A Venetian Dream.

Imparare a volare non è solamente tecnica di pilotaggio. Prima di immergersi nell’immensità del cielo, ogni pilota impara una cosa fondamentale: pianificare accuratamente ogni dettaglio. Dalle lezioni in aula, insieme all’istruttore, si studiano strumenti, proced - facebook.com facebook