Nella mattinata del 15 aprile, un uomo di 23 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato nel Parco Modì ad Albignasego. Il giovane, residente a Rovigo e in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato raggiunto durante un inseguimento a piedi e ha tentato di scappare in bicicletta. L’arresto è avvenuto in seguito a un confronto tra forze dell’ordine e l’individuo coinvolto in un episodio di spaccio.

Un ventitreenne di nazionalità maroccola, residente a Rovigo e regolarmente soggiornante, è stato arrestato il 15 aprile nella zona del Parco Modì ad Albignasego. L’intervento della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati è scattato dopo diverse segnalazioni da parte della cittadinanza riguardanti movimenti sospetti e attività di spaccio nell’area verde di via Modigliani. Durante l’operazione, il giovane, che si spostava in bicicletta, ha tentato la fuga dopo l’ordine di fermarsi, portando alla luce dieci dosi di cocaina già pronte per la vendita. L’inseguimento nel Parco Modì e lo scontro con le forze dell’ordine. La dinamica dell’arresto si è rivelata particolarmente complessa per gli agenti impegnati sul campo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e scontro nel Parco Modì: arrestato spacciatore in bici

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