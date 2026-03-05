Inseguimento in monopattino alle Cascine arrestato spacciatore

Nella serata di lunedì 2 marzo, nel parco delle Cascine a Firenze, un uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile dopo un inseguimento in monopattino. L’operazione faceva parte di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. L’individuo è stato fermato e portato via dalle forze dell’ordine.

Firenze, 5 marzo 2026 - Arrestato dopo un inseguimento in monopattino nel parco delle Cascine. È successo nella serata di lunedì 2 marzo durante un servizio antidroga dei carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze. In manette è finito un trentenne di origine gambiana, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è scattato nella zona di piazza Vittorio Veneto, dove i militari, impegnati in un servizio coordinato di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga, hanno notato due persone vicino a un chiosco. Alla vista della pattuglia i due si sono allontanati velocemente a bordo di un monopattino, tentando di far perdere le proprie tracce.