Fugge all' alt dei carabinieri sulla strada statale 417 | arrestato 29enne catanese dopo inseguimento

Un uomo di 29 anni di Catania è stato arrestato ieri sera durante un inseguimento sulla strada statale 417. I carabinieri della compagnia di Palagonia lo avevano fermato, ma lui ha tentato di scappare, ignorando l’alt. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato raggiunto e arrestato. Era già sotto sorveglianza speciale e ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli accertamenti hanno evidenziato che il 29enne era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Catania e privo di patente di guida L'episodio si è verificato lungo la strada statale 417, nel territorio di Ramacca, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio intensificati dai carabinieri per il contrasto ai furti di agrumi nelle aree rurali. Durante un posto di controllo in una zona ritenuta strategica, i militari hanno intimato l'alt al conducente di un'autovettura con a bordo altre due persone. L'uomo, invece di fermarsi, ha accelerato bruscamente dandosi alla fuga.

