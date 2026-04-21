Inseguimento all’Alto Garda | arrestato ladro di MTB da 7.000 euro

Un giovane è stato arrestato dai Carabinieri nell’Alto Garda dopo un inseguimento iniziato a seguito del furto di due mountain bike di alto valore ai danni di turisti. L’episodio è avvenuto lungo le strade della zona e ha coinvolto le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente. La fuga del sospetto si è conclusa con l’arresto in flagranza, mentre le biciclette rubate, dal valore complessivo di circa 7.000 euro, sono state recuperate.

Un giovane è stato fermato in flagranza dai Carabinieri nell’area dell’Alto Garda dopo un inseguimento iniziato lungo le strade della zona, a seguito del furto di due mountain bike di alto valore ai danni di turisti. L’episodio, avvenuto durante lo scorso fine settimana, ha l’intervento tempestivo dei militari della Stazione di Arco, che hanno intercettato due individui che cercavano di fuggire su mezzi sportivi dopo aver sottratto i beni ai proprietari. La dinamica si è sviluppata quando i militari, impegnati in una serie di controlli mirati disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, hanno notato due soggetti che percorrevano con estrema rapidità una strada locale su delle biciclette.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inseguimento all’Alto Garda: arrestato ladro di MTB da 7.000 euro Notizie correlate Palermo, preso il ladro di gioielli: rapina da 40.000 euro agli anzianiI finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo di 33 anni, colto mentre tentava di fuggire dopo aver sottratto gioielli e... Leggi anche: Finto diplomatico ruba auto da 40.000 euro, inseguimento da film e schianto in autostrada a Chieti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arco, ruba due mountain bike da 7.000 euro ai turisti: arrestato e condannato a 8 mesi - Riva - Arco; Garda Trentino, riapre il percorso outdoor tra Laghel e Ceniga: il tratto ora è più stabile per biker ed escursionisti; Addio ad Antonio Bassetti: era l’oste del Vaticano, storico locale di Riva del Garda. Alto Garda, arrestato dai Carabinieri un ladro di bicicletteNello scorso fine settimana, i Carabinieri della Stazione di Arco, a conclusione di una fulminea attività di indagine, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato un giovane ... ladigetto.it Rubano bici per 7mila euro e fuggono tra i rovi: arrestato un giovaneAvevano rubato due bici muscolari a dei turisti che, riconosciuti i mezzi, si sono messi all'inseguimento e allertato i Carabinieri. Uno dei giovani è stato scovato tra i rovi ... rainews.it RACCONTAMI UNA DONNA La rassegna «Non solo di marzo», promossa dal Tavolo intercomunale contro la violenza di genere Alto Garda e Ledro per la Giornata internazionale della donna, propone mercoledì 22 aprile «Raccontami una donna», spettac - facebook.com facebook