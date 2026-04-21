Insegno alle persone come richiedere i sussidi ma vengo travolta dagli insulti per i miei contenuti Sto solamente educando i miei follower | così Sara Middleton

Sara Middleton, nota online come influencer della malattia, si dedica a insegnare alle persone come richiedere i sussidi di invalidità attraverso video e contenuti sui social media. Recentemente, ha raccontato di ricevere insulti e commenti negativi, nonostante il suo obiettivo sia esclusivamente quello di fornire informazioni e supporto ai follower. La sua attività si concentra sulla divulgazione di procedure legali e pratiche per aiutare chi ha bisogno di assistenza.

Tecnicamente è una “ influencer della malattia ” perché pubblica video online per aiutare le persone ad ottenere sussidi di invalidità. Ma la brittanica 47enne Sara Middleton è stata travolta dalle polemiche perché accusata di “hackerare il sistema” quando in realtà sta “solo informando le persone”, come afferma. Middleton, come riporta il Mirror, ha ricevuto la diagnosi di fibromialgia, un disturbo cronico caratterizzato da forti doloro, all’età di soli 17 anni. Poi le sono stati diagnosticati anche problemi alla colonna vertebrale causati dalla compressione nervosa, la sindrome da stanchezza cronica, la depressione, l’ansia e un’infiammazione del torace nota come costocondrite.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Insegno alle persone come richiedere i sussidi, ma vengo travolta dagli insulti per i miei contenuti. Sto solamente educando i miei follower”: così Sara Middleton ||• Come rispondere agli insulti •|| #iscrivetevi #neiperte #lasciatelike #Ti hanno mai insultat* Notizie correlate Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte. Ma così non siIrene Rescifina, ventenne originaria di Pamplona ma cresciuta a Messina, ha lasciato Masterchef dopo aver partecipato al programma in qualità di... Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte. Ma così non si cresce”Bologna, 1 febbraio 2026 – Irene Rescifina è una studentessa della facoltà di Giurisprudenza della facoltà di Bologna.