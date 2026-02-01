Irene Rescifina è stata eliminata a Masterchef e subito ha ricevuto insulti e minacce di morte sui social. La giovane studentessa di Bologna commenta: “Così non si cresce”. La vicenda ha sollevato polemiche e preoccupazioni sulla cattiveria online, mentre Irene si dice determinata a non lasciarsi abbattere.

Bologna, 1 febbraio 2026 – Irene Rescifina è una studentessa della facoltà di Giurisprudenza della facoltà di Bologna. Ha partecipato a Masterchef, a 20 anni. Giovedì 29 gennaio è stata eliminata. Sui social ha deciso di raccontare la sua esperienza televisiva. Da tutti i punti positivi, alle note negative. “Un sorriso dentro al pianto”, direbbe Ornella Vanoni, come descritto dalla canzone che la giovane ha messo sui social. Ginevra Lamborghini: “Una mia linea d’impresa nel brand di famiglia. Ma ho iniziato con la gavetta, facevo le fotocopie” "La critiche costruttive aiutano a crescere, gli insulti e le minacce no”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irene Rescifina eliminata a Masterchef: “Sui miei social insulti e minacce di morte. Ma così non si cresce”

Approfondimenti su Masterchef Rescifina

Dopo l’eliminazione a MasterChef 15, Irene Rescifina ha denunciato di aver ricevuto insulti e minacce di morte.

Irene Rescifina, eliminata a soli 20 anni da MasterChef, apre il suo cuore.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Masterchef Rescifina

Argomenti discussi: MasterChef, l'eliminata Irene: Psicologicamente è durissima, si vive dentro una bolla. La cucina? Continuo a studiare legge, poi si vedrà; Le pagelle dell'ottava puntata di MasterChef 15: in ascesa Teo e Dounia, in bilico Alessandro; MasterChef l' eliminata Irene | Psicologicamente è durissima si vive dentro una bolla La cucina? Continuo a studiare legge poi si vedrà; Chi sono Iolanda Marinho e Irene Rescifina, le due eliminate di MasterChef 15: età, origini, lavoro, piatti sbagliati e cosa è successo con Massari e Battisti.

Chi sono Iolanda Marinho e Irene Rescifina, le due eliminate di MasterChef 15: età, origini, lavoro, piatti sbagliati e cosa è successo con Massari e BattistiL’ottava puntata di MasterChef Italia 15 ha chiuso una porta importante: quella che porta alla Top 10. Per farlo, il programma ha chiesto il conto a due concorrenti molto diverse tra loro, ma entrambe ... alphabetcity.it

Irene dopo l’eliminazione a MasterChef: Subisco insulti e minacce di morte, non aiutano a crescereIrene Rescifina dopo l’eliminazione a MasterChef 15 ha raccontato di avere subito minacce di morte e insulti. A chi subisce o ha subito come me, non abbattetevi, le parole in un post su Instagram. fanpage.it

Le critiche costruttive aiutano a crescere, gli insulti e le minacce di morte no. " Irene Rescifina, uscita da poco dalla cucina di MasterChef 15, ha voluto raccontare cosa ha vissuto fuori dal programma. Dopo l'eliminazione del 29 gennaio, Irene ha aggiornato i s - facebook.com facebook