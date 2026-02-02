Irene Rescifina eliminata a Masterchef | Sui miei social insulti e minacce di morte Ma così non si

Irene Rescifina lascia il cooking show dopo essere stata eliminata. La giovane di 20 anni, nata a Pamplona ma cresciuta a Messina, ha raccontato di aver ricevuto insulti e minacce di morte sui social. Irene ha deciso di abbandonare il programma per tutelarsi e mettere fine a questa ondata di cattivi commenti.

Irene Rescifina, ventenne originaria di Pamplona ma cresciuta a Messina, ha lasciato Masterchef dopo aver partecipato al programma in qualità di concorrente. L’eliminazione è avvenuta giovedì 29 gennaio 2026, dopo un percorso che l’ha vista affrontare sfide culinarie di alto livello in un contesto televisivo di grande visibilità. La giovane, che studia Giurisprudenza all’Università di Bologna, ha deciso di raccontare l’esperienza non solo con emozione, ma anche con un messaggio di denuncia. Su Instagram, in un post che ha rapidamente fatto il giro dei social, ha rivelato di aver subito un’ondata di insulti, offese e minacce di morte nei suoi confronti, dirette principalmente attraverso i suoi profili digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

