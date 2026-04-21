Inrca arriva l' open week | screening e visite gratuite per la popolazione femminile

Inrca ha annunciato il ripristino dell’open week dedicata alla salute femminile, con una serie di appuntamenti gratuiti che includono visite e screening. L’iniziativa si rivolge principalmente alle donne sopra i 50 anni e si svolge con un calendario di eventi programmati. L’obiettivo è offrire un’opportunità di controlli sanitari senza costi alle donne della zona, garantendo accesso a servizi medici specifici per questa fascia di età.

ANCONA – Torna anche quest’anno l’open week dedicata alla salute della donna promossa dall’Inrca, con un calendario di visite e screening gratuiti rivolti in particolare alla popolazione femminile over 50.L’iniziativa, in programma da domani, mercoledì 22, fino al 28 aprile nei presidi.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Open Week sulla salute femminile: visite e consulenze gratuite all’ospedale del ValdarnoArezzo, 15 aprile 2026 – Una settimana interamente dedicata alla prevenzione e alla salute femminile con visite, esami e consulenze gratuite negli... Salute della donna, arriva l'open week degli screening gratuitiJESI – In occasione della settimana dedicata alla salute della donna, l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, insignito del Bollino Rosa da Onda per le...